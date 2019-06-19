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В столкновении трёх «Киа» на трассе Ростов - Таганрог пострадал 7-летний мальчик

В столкновении трёх «Киа» на трассе Ростов - Таганрог пострадал 7-летний мальчик
Ребёнок получил травмы при тройном ДТП в Ростовской области. Авария произошла на трассе Ростов - Таганрог 20 июня около 17:30.

Под управлением 39-летнего мужчины по дороге двигалась «Киа Спортейдж». По предварительной информации, он не справился с управлением и врезался в «Киа Сид», которая стояла на перекрёстке. За рулём была 22-летняя девушка.

От удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Киа Спектра», которой управлял 34-летний водитель.

- В результате аварии пострадал семилетний пассажир «Киа Спектра», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С травмами малыша доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.
В столкновении трёх «Киа» на трассе Ростов - Таганрог пострадал 7-летний мальчик

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