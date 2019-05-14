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При столкновении двух авто в Ростовской области пострадал мужчина

При столкновении двух авто в Ростовской области пострадал мужчина
Фото: Брянска улица

В Азовском районе Ростовской области водитель легковушки пострадал при ДТП. Авария произошла 15 мая около 8:30 на трассе Азов — Самарское.

По 30-му километру автодороги ехал 30-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2109». Ему навстречу двигался «ВАЗ-2107» под управлением 53-летнего водителя.

По предварительным данным, владелец «девятки» не рассчитал расстояние между встречной машиной, из-за чего легковушки столкнулись.

- В результате аварии пострадал 53-летний водитель, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Медики доставили его в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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