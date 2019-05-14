При столкновении двух авто в Ростовской области пострадал мужчина



Фото: Брянска улица



В Азовском районе Ростовской области водитель легковушки пострадал при ДТП. Авария произошла 15 мая около 8:30 на трассе Азов — Самарское.



По 30-му километру автодороги ехал 30-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2109». Ему навстречу двигался «ВАЗ-2107» под управлением 53-летнего водителя.



По предварительным данным, владелец «девятки» не рассчитал расстояние между встречной машиной, из-за чего легковушки столкнулись.



- В результате аварии пострадал 53-летний водитель, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Медики доставили его в больницу. По факту ДТП проводится проверка.