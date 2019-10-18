На Дону школьник выпал из окна во время урока



На Дону шестиклассник выпал из окна во время урока. Инцидент произошел 16 октября в учебном заведении поселка Каменоломни. Такую информацию сообщает DonDay Шахты.



Известно, что на уроке технологии учитель на несколько минут вышел из кабинета. Один из учеников решил пошутить и сделал вид, что сбегает с занятий. 12-летний мальчик встал на подоконник и открыл окно, но потерял равновесие и выпал на улицу.

Можно сказать, что шестикласснику повезло: класс находился на первом этаже школы, поэтому мальчик остался жив и отделался переломом ключицы.



Специалисты по делам несовершеннолетних провели воспитательную беседу с одноклассниками пострадавшего школьника. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.