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На Дону школьник выпал из окна во время урока

На Дону школьник выпал из окна во время урока
На Дону шестиклассник выпал из окна во время урока. Инцидент произошел 16 октября в учебном заведении поселка Каменоломни. Такую информацию сообщает DonDay Шахты.

Известно, что на уроке технологии учитель на несколько минут вышел из кабинета. Один из учеников решил пошутить и сделал вид, что сбегает с занятий. 12-летний мальчик встал на подоконник и открыл окно, но потерял равновесие и выпал на улицу.
Можно сказать, что шестикласснику повезло: класс находился на первом этаже школы, поэтому мальчик остался жив и отделался переломом ключицы.

Специалисты по делам несовершеннолетних провели воспитательную беседу с одноклассниками пострадавшего школьника. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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