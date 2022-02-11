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В Шахтах женщина за рулем «Форда» протаранила стену здания

В Шахтах женщина за рулем «Форда» протаранила стену здания

В Шахтах женщина за рулем «Форда» протаранила стену здания в центре города. ДТП случилось днем 13 февраля на перекрестке Маяковского-Чернокозова.

DonDay-Шахты сообщает, что женщина не смогла справиться с управлением иномаркой. Автомобиль занесло на тротуар, после чего он протаранил стену здания. К счастью, в этот момент рядом не было пешеходов и никто не пострадал.

Теперь хозяйке «Форда» придется потратиться не только на ремонт авто, но и восстановление фасада здания. От удара по стене пошли трещины.
Фото: DonDay-Шахты
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