Фото: DonDay-Шахты

В Шахтах женщина за рулем «Форда» протаранила стену здания в центре города. ДТП случилось днем 13 февраля на перекрестке Маяковского-Чернокозова.DonDay-Шахты сообщает, что женщина не смогла справиться с управлением иномаркой. Автомобиль занесло на тротуар, после чего он протаранил стену здания. К счастью, в этот момент рядом не было пешеходов и никто не пострадал.Теперь хозяйке «Форда» придется потратиться не только на ремонт авто, но и восстановление фасада здания. От удара по стене пошли трещины.