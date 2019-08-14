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В Новочеркасске автоледи за рулем иномарки врезалась в здание

В Новочеркасске автоледи за рулем иномарки врезалась в здание
В Новочеркасске автоледи за рулем иномарки врезалась в здание. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Думенко 16 августа около 15 часов.

По предварительной информации, в районе дома № 4 женщина-водитель машины «Шкода Фабиа» не справилась с управлением. В результате автомобиль занесло, после чего транспорт врезался в стену здания. Известно, что это достаточно оживленное место. С этой стороны дома находятся магазины и аптека. К счастью, в момент ДТП рядом никого не было.

– В результате происшествия никто не пострадал, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по донскому региону.

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