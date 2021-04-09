В центре Ростова иномарка влетела в стену дома
В центре Ростова автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП случилось днем 13 апреля на пересечении улицы Максима Горького и Кировского проспекта.
Водитель автомобиля «Фольксваген» въехал в жилой дом № 82/2. Часть здания отведена под административные помещения.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно машины скорой помощи, пожарную и авто газораспределительной службы.
По информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось механическими повреждениями машины. В результате аварии никто не пострадал.