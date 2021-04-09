Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В центре Ростова иномарка влетела в стену дома

В центре Ростова иномарка влетела в стену дома
В центре Ростова автомобиль врезался в стену жилого дома. ДТП случилось днем 13 апреля на пересечении улицы Максима Горького и Кировского проспекта.

Водитель автомобиля «Фольксваген» въехал в жилой дом № 82/2. Часть здания отведена под административные помещения.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно машины скорой помощи, пожарную и авто газораспределительной службы.

По информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП обошлось механическими повреждениями машины. В результате аварии никто не пострадал.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.