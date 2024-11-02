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В Шахтах ночью 2 ноября загорелась машина

В Шахтах ночью 2 ноября загорелась машина

В Ростовской области в Шахтах ночью 2 ноября загорелась машина. Информацию о данном происшествии сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя вспыхнуло в поселке Майском на бульваре Аллейном, рядом с домом № 9. На парковке возле многоэтажки загорелась «Мазда». Жильцы дома тут же поспешили спасать свои автомобили, ведь в любой момент пламя могло перекинуться на их машины.

Пожарные оперативно потушили огонь на трех квадратных метрах. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Что стало причиной пожара, на данный момент пока не известно.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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