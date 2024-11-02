Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в Шахтах ночью 2 ноября загорелась машина. Информацию о данном происшествии сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пламя вспыхнуло в поселке Майском на бульваре Аллейном, рядом с домом № 9. На парковке возле многоэтажки загорелась «Мазда». Жильцы дома тут же поспешили спасать свои автомобили, ведь в любой момент пламя могло перекинуться на их машины.Пожарные оперативно потушили огонь на трех квадратных метрах. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.Что стало причиной пожара, на данный момент пока не известно.