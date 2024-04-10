На трассе М-4 «Дон» на ходу загорелась «БМВ»

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В Ростовской области трассе М-4 «Дон» на ходу загорелась машина. ЧП произошло 9 апреля около 21:30 в Красносулинском районе.По трассе на ехал автомобиль марки «БМВ». Внезапно из-под капота начал идти дым. После иномарка загорелась. Огонь распространился на весь автомобиль за считанные минуты. На место происшествия вызвали спасателей. Прибыло четыре специалиста на одной автоцистерне. Пожарные оперативно потушили пламя. Огонь успел охватить шесть квадратных метров.В региональном ГУ МЧС сообщили, что в происшествии никто не пострадал.