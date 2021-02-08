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В Сети опубликовали видео с места смертельного ДТП на Нансена в Ростове

В Сети опубликовали видео с места смертельного ДТП на Нансена в Ростове
В социальных сетях появилось видео с места ДТП на улице Нансена в Ростове. Утром 10 февраля маршрутка № 85А насмерть сбила 50-летнего мужчину.

На кадрах видно тело погибшего, лежащее на асфальте. Врачи, констатировав смерть, накрыли труп покрывалом. Сотрудники ГИБДД огородили место трагедии, тем самым перекрыв автомобилистам путь к ближайшей заправке.

Напомним, происшествие случилось около 7 часов. Мужчина перебегал проезжую часть в неразрешенном месте. Водитель маршрутки пытался остановиться, но не успел. Мужчина попал под колеса транспорта и скончался до приезда скорой помощи от полученных травм.

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