В Ростове 50-летний мужчина погиб в ДТП с автобусом

В Ростове 50-летнего мужчину насмерть сбил пассажирский автобус малой вместимости. Происшествие случилось ранним утром 10 февраля.По предварительной информации, водитель маршрутки № 85А ехал по улице Нансена. В районе дома № 79 проезжую часть перебегал пешеход. Шофер ударил по тормозам, но тяжелый транспорт не успел остановиться и сбил мужчину.- От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В момент аварии пассажиров в автобусе не было - водитель только ехал на маршрут.