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В Ростове 50-летний мужчина погиб в ДТП с автобусом

В Ростове 50-летний мужчина погиб в ДТП с автобусом
В Ростове 50-летнего мужчину насмерть сбил пассажирский автобус малой вместимости. Происшествие случилось ранним утром 10 февраля.

По предварительной информации, водитель маршрутки № 85А ехал по улице Нансена. В районе дома № 79 проезжую часть перебегал пешеход. Шофер ударил по тормозам, но тяжелый транспорт не успел остановиться и сбил мужчину.

- От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В момент аварии пассажиров в автобусе не было - водитель только ехал на маршрут.

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