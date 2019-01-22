Появилось видео с места смертельного ДТП в Ростове



В Сети появилась видеозапись с места страшной аварии в Ростове-на-Дону. Два мужчины погибли ранним утром 24 января на пересечении улиц Каракумской и Армянской.



Напомним, водитель «Хендай Акцент» стал делать разворот, но не убедился в безопасности манёвра. Это решение стало для него роковым. По дороге двигался микроавтобус под управлением 45-летнего мужчины. Машины столкнулись, в результате 32-летний водитель и 30-летний пассажир иномарки скончались.



На кадрах видно, насколько сильно смяло «Хендай». Машина стала похожа на груду металлолома.



