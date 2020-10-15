В Ростовской области задержали парня, ограбившего ювелирный салон

На Дону задержали грабителя ювелирного магазина. Об этом стало известно 16 октября.Как сообщалось ранее, вооруженное ограбление произошло 25 сентября в городе Морозовске. Мужчина зашел в ювелирный салон в медицинской маске и сделал вид, будто рассматривает украшения у витрины. Дождавшись, пока все посетители выйдут из зала, злоумышленник достал электрошокер. Пригрозив им, неизвестный потребовал собрать украшения в пакет. Когда сотрудник магазина выполнил все требования, мужчина скрылся с драгоценностями на общую сумму почти миллион рублей.Правоохранителям удалось задержать преступника. Им оказался неоднократно судимый 26-летний житель Белокалитвинского района.- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.