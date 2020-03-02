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На Дону арестовали ограбившего магазин пиротехники мужчину

На Дону арестовали ограбившего магазин пиротехники мужчину
В Белокалитвинском районе Ростовской области арестовали ограбившего магазин пиротехники мужчину. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным, мужчина в медицинской маске зашел в магазин пиротехники и потребовал деньги. Продавец, испугавшись, отдал все средства из кассового аппарата грабителю. Злоумышленник присвоил еще несколько товаров и скрылся.

Происшествие случилось в декабре, но правоохранители задержали грабителя только 3 марта. Им оказался 33-летний местный житель.

В ведомстве рассказали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, злоумышленника подозревают еще в двух преступлениях, совершенных на территории Ростовской области.

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