На Дону арестовали ограбившего магазин пиротехники мужчину



В Белокалитвинском районе Ростовской области арестовали ограбившего магазин пиротехники мужчину. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



По предварительным данным, мужчина в медицинской маске зашел в магазин пиротехники и потребовал деньги. Продавец, испугавшись, отдал все средства из кассового аппарата грабителю. Злоумышленник присвоил еще несколько товаров и скрылся.



Происшествие случилось в декабре, но правоохранители задержали грабителя только 3 марта. Им оказался 33-летний местный житель.



В ведомстве рассказали, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, злоумышленника подозревают еще в двух преступлениях, совершенных на территории Ростовской области.