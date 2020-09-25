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На Дону вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин на миллион рублей

На Дону вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин на миллион рублей
Вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин в Ростовской области на миллион рублей. Инцидент произошел в городе Морозовске 25 сентября.

Как сообщает DonDay.ru, мужчина зашел в магазин в медицинской маске и сделал вид, будто рассматривает ювелирные украшения у витрины. Злоумышленник дождался, пока из зала выйдут все посетители, и достал электрошокер. Пригрозив им, разбойник потребовал собрать все украшения в пакет. Сотрудник магазина выполнил требования налетчика.

Мужчина ушел с драгоценностями общей стоимостью 950 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый разыскивается.

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