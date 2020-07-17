В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства сестры экс-директора “Ростсельмаша”
Фото: rslovar.com
В Азовском районе в доме экс-директора “Ростсельмаша” группа неизвестных убила пожилую женщину. По факту преступления возбудили два уголовных дела по статьям “Убийство” и “Разбой”. Об этом сообщили в следственном управлении следственного коитета по Ростовской области 19 июля.
Как было известно ранее, серьёзное ЧП произошло 19 июля в селе Новомаргаритово Азовкого района. Злоумышленники ворвались в дом бывшего директора “Ростсельмаша” Юрия Пескова, где он жил вместе со своей 80-летней сестрой. После нападения специалисты нашли пожилую женщину мёртвой. На её теле были признаки насильственной смерти. Однако специалисты не исключают, что у дончанки не выдержало сердце из-за случившихся событий.
- Рядом с ней находился 83-летний мужчина с травмами головы и телесными повреждениями, - подтвердили в ведомстве.
Экс-директору успели оказать помощь и госпитализировать в медучреждение.
В настоящее время по факту преступления проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.