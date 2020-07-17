На Дону неизвестные ворвались в дом бывшего директора «Ростсельмаша»
В донском регионе произошло серьезное ЧП. Группа неизвестных ворвалась в дом экс-директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Об этом сообщает DonDay.ru.
После налета в доме было найдено тело сестры Пескова. На трупе нашли следы насильственной смерти.
При этом, не исключено, что у дончанки не выдержало сердце из-за случившихся событий.
Сам Юрий Александрович попал в медучреждение. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства произошедшего.