В Ростове возбудили дело по факту убийства местного жителя
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту убийства человека. В данный момент специалисты ведут расследование.
Происшествие случилось 6 июня. На проспекте Сельмаш прохожие обнаружили возле одного из домов труп. На теле было огнестрельное ранение. Погибшим оказался 32-летний местный житель.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Задержать предполагаемого убийцу пока не удалось. В данный момент специалисты ведут расследование и устанавливают все обстоятельства преступления.