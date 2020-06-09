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В Ростове возбудили дело по факту убийства местного жителя

В Ростове возбудили дело по факту убийства местного жителя
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту убийства человека. В данный момент специалисты ведут расследование.

Происшествие случилось 6 июня. На проспекте Сельмаш прохожие обнаружили возле одного из домов труп. На теле было огнестрельное ранение. Погибшим оказался 32-летний местный житель.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Задержать предполагаемого убийцу пока не удалось. В данный момент специалисты ведут расследование и устанавливают все обстоятельства преступления.

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