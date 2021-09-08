В Ростовской области водители двух отечественных авто пострадали в ДТП

В Ростовской области два человека пострадали в аварии с «Волгой». Авария произошла в районе бывшей шахты «Гундоровской» в Донецке утром 10 сентября.По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал по 3-му микрорайону. С улицы Стадионной выезжала «Волга». Водитель «Лады» не пропустил ее и врезался в легковушку. Из-за того, что столкновение произошло на большой скорости, машины разлетелись в разные стороны. «Волгу» и вовсе отбросило на обочину.В УГИБДД по Ростовской области прокомментировали, что в результате аварии пострадали оба водителя. Они получили ушибы различной степени тяжести.