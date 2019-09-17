Два водителя пострадали в столкновении «Лады» и «Оки» в Ростовской области



Фото: Газета Автолайн

В Ростовской области в аварии пострадали два водителя. ДТП произошло в Цимлянске 18 сентября.



В районе дома № 66 на улице Свердлова столкнулись «Лада Веста» и «Ока». По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём «Лады» не уступила дорогу малолитражке, которой управлял 32-летний водитель.

- В результате аварии пострадали оба водителя, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Пострадавших на «скорой» доставили в больницу. В настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.