В Ростовской области два пассажира «Лады Гранты» пострадали в ДТП

В Ростовской области при столкновении двух отечественных авто пострадали два человека. ДТП произошло в Новочеркасске вечером 22 июня.Aвария случилась на Харьковском шоссе. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады Гранты» выезжал на главную дорогу без должной бдительности. В итоге мужчина врезался в проезжающую мимо «Ладу Ларгус».Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новочеркасска, в результате ДТП пострадали 51-летний и 85-летний пассажиры «Гранты».Пострадавшие получили травмы и были доставлены в БСМП Новочеркасска.