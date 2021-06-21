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В Ростовской области два пассажира «Лады Гранты» пострадали в ДТП

В Ростовской области два пассажира «Лады Гранты» пострадали в ДТП

В Ростовской области при столкновении двух отечественных авто пострадали два человека. ДТП произошло в Новочеркасске вечером 22 июня.

Aвария случилась на Харьковском шоссе. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады Гранты» выезжал на главную дорогу без должной бдительности. В итоге мужчина врезался в проезжающую мимо «Ладу Ларгус».

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новочеркасска, в результате ДТП пострадали 51-летний и 85-летний пассажиры «Гранты».

Пострадавшие получили травмы и были доставлены в БСМП Новочеркасска.

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