В Ростовской области учитель физкультуры получил штраф за смерть школьника на уроке
В Ростовской области учителя физкультуры приговорили к штрафу за смерть школьника на уроке. Трагедия случилась 11 февраля в Верхнедонской гимназии.
Известно, что во время занятия физкультурой преподаватель попросил школьника принести гимнастический мат. Выполняя поручение, мальчик зацепился за капроновый шнур волейбольной сетки, которая была натянута поперек зала. Он упал и сильно ударился головой о пол. Дома школьнику стало плохо. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Педагога обвинили по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». За смерть мальчика на уроке Шолоховский районный суд назначил мужчине судебный штраф.