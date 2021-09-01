В Ростовской области будут судить учителя физкультуры за смерть школьника на уроке
В Ростовской области учитель физкультуры, на уроке которого умер 12-летний мальчик, предстанет перед судом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Как сообщал Rostov.ru, происшествие случилось 11 февраля в Верхнедонском районе. Школьник находился на уроке физкультуры. По версии следствия, учитель попросил подростка принести гимнастический мат. Мальчик, выполняя просьбу, зацепился ногой за волейбольную сетку и упал. Школьник ударился головой о пол.
Подросток не придал этому значения, но к вечеру его самочувствие ухудшилось. Родители вызвали бригаду медиков, которая госпитализировала сына. Врачи боролись за жизнь школьника, но не смогли его спасти. Мальчик скончался в больнице.
В отношении учителя физкультуры возбудили уголовное дело. Следствие установило, что преподаватель не обеспечил безопасные и здоровые условия для детей, не провел инструктаж по технике безопасности и не подготовил спортзал перед уроком.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.