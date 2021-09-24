В Ростове председатель ТСЖ получил срок за смерть ребенка от удара током
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор председателю ТСЖ «Восход», по вине которого погиб семилетний мальчик. Дмитрию Виевнику вменяют статью «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Как сообщал Rostov.ru, происшествие случилось в июле 2020 года на улице Таганрогской. Во время игры на детской придомовой площадке ребенок притронулся к столбу ЛЭП, который находился под напряжением. В результате мальчика ударило током. Медикам не удалось его спасти.
Как оказалось, рабочие ТСЖ «Восход», на балансе которого была придомовая территория, не устранили вовремя неисправность на столбе.
В отношении председателя ТСЖ возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Спустя год Дмитрий Виевник предстал перед судом. Председателя ТСЖ «Восход» приговорили к двум годам и шести месяцам тюрьмы.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, на заседании мужчина свою вину не признал.