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В Ростовской области школьник умер, зацепившись ногой за волейбольную сетку

В Ростовской области школьник умер, зацепившись ногой за волейбольную сетку
В Ростоской области 12-летний мальчик скончался в медучреждении. Происшествие случилось 11 февраля в Шолоховском районе.

По версии следствия, в тот день ребенок находился в школе. На уроке физкультуры он зацепился ногой за волейбольную сетку и упал, ударившись головой о пол. Подросток не придал этому значения, но к вечеру его самочувствие ухудшилось. Родители вызвали бригаду медиков, которая госпитализировала сына. Врачи боролись за жизнь школьника, но не смогли его спасти. Мальчик скончался в больнице.

- По признакам состава преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по донскому региону.

Специалисты выясняют все обстоятельства смерти подростка. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела.

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