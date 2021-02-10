В Ростовской области школьник умер, зацепившись ногой за волейбольную сетку

В Ростоской области 12-летний мальчик скончался в медучреждении. Происшествие случилось 11 февраля в Шолоховском районе.По версии следствия, в тот день ребенок находился в школе. На уроке физкультуры он зацепился ногой за волейбольную сетку и упал, ударившись головой о пол. Подросток не придал этому значения, но к вечеру его самочувствие ухудшилось. Родители вызвали бригаду медиков, которая госпитализировала сына. Врачи боролись за жизнь школьника, но не смогли его спасти. Мальчик скончался в больнице.- По признакам состава преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено уголовное дело, - сообщили в СУ СКР по донскому региону.Специалисты выясняют все обстоятельства смерти подростка. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела.