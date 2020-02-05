В Ростовской области столкнулись легковушка и инкассаторская машина: пострадал восьмилетний ребенок



В Ростовской произошло ДТП с участием легковушки и инкассаторской машины. Авария произошла на трассе Ростов - Волгодонск 7 февраля около 19:30.



По предварительный данным, 34-летний автомобилист за рулем машины «Хендай Акцент» во время обгона выехал на полосу встречного движения. Здесь иномарка врезалась в инкассаторский автомобиль «Форд Транзит».



– В ДТП пострадали водитель и восьмилетний пассажир автомобиля «Хендай Акцент». Несовершеннолетний получил травмы губы и носа, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.



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