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В Ростовской области столкнулись легковушка и инкассаторская машина: пострадал восьмилетний ребенок

В Ростовской области столкнулись легковушка и инкассаторская машина: пострадал восьмилетний ребенок
В Ростовской произошло ДТП с участием легковушки и инкассаторской машины. Авария произошла на трассе Ростов - Волгодонск 7 февраля около 19:30.

По предварительный данным, 34-летний автомобилист за рулем машины «Хендай Акцент» во время обгона выехал на полосу встречного движения. Здесь иномарка врезалась в инкассаторский автомобиль «Форд Транзит».

– В ДТП пострадали водитель и восьмилетний пассажир автомобиля «Хендай Акцент». Несовершеннолетний получил травмы губы и носа, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Фото для иллюстрации

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