Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Три человека пострадали в массовом ДТП в В Ростове

Три человека пострадали в массовом ДТП в В Ростове
В Ростове произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария произошла в районе Авиагородка 14 ноября около 10 часов.

По трассе М-4 «Дон» двигался 31-летний водитель за рулём «Фольксваген Поло». По предварительным данным, на 12-м километре автодороги он не справился с управлением. Автомобиль врезался в попутный «ВАЗ-21150» под управлением 31-летнего мужчины. Затем машина отлетела на «Хёндай Акцент», за рулём которого был 58-летний водитель. Далее авто отбросило на «Санъёнг Актион», машиной управлял 72-летний пенсионер.

- В результате ДТП пострадали три человека, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Травмы получили водитель и 28-летний пассажир «Фольксваген Поло», а также водитель «Хёндай Акцент».

Пострадавших доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.