Три человека пострадали в массовом ДТП в В Ростове



В Ростове произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария произошла в районе Авиагородка 14 ноября около 10 часов.



По трассе М-4 «Дон» двигался 31-летний водитель за рулём «Фольксваген Поло». По предварительным данным, на 12-м километре автодороги он не справился с управлением. Автомобиль врезался в попутный «ВАЗ-21150» под управлением 31-летнего мужчины. Затем машина отлетела на «Хёндай Акцент», за рулём которого был 58-летний водитель. Далее авто отбросило на «Санъёнг Актион», машиной управлял 72-летний пенсионер.



- В результате ДТП пострадали три человека, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Травмы получили водитель и 28-летний пассажир «Фольксваген Поло», а также водитель «Хёндай Акцент».



Пострадавших доставили в больницу.