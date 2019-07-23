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На трассе в Ростовской области столкнулись фура и две легковушки: трое погибли, один пострадал

На трассе в Ростовской области столкнулись фура и две легковушки: трое погибли, один пострадал
В массовом ДТП в Ростовской области авария унесла жизни трёх людей, маленький ребёнок с травмами доставлен в больницу. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе около 22 часов 24 июля.

По предварительным данным пресс-службы донского ГУ МВД, 41-летний мужчина на рулём грузовика «МАН» выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с «Хёндай Солярис», за рулём которого сидел 34-летний водитель. Следующий за «Солярисом» мужчина на «Мерседес-Бенц» не успел объехать место ДТП и влетел в заднюю часть легковушки.

В результате столкновения на месте погибли 32-летний и 19-летний пассажиры, а также водитель «Хёндай». Ещё один восьмилетний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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