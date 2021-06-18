В Ростовской области рыбак едва не утонул из-за сильного ветра на реке

Рыбалка в реке Маныч едва не закончилась трагедией из-за сильного ветра. Мужчина целые сутки дрейфовал по реке, надеясь на помощь. Спасательная операция прошла 20 июня. Однако известно об этом стало только через два дня.Житель Краснодарского края решил порыбачить на реке Маныч. Собравшись, мужчина отправился в дорогу. На реке Маныч рыбак был уже 19 июня. Недолго думая, он собрал все нужные снасти и сел в лодку. Как только житель Кубани отплыл недалеко от берега и начал рыбачить, неожиданно поднялся сильный ветер. Стихия отнесла лодку далеко от берега, на реке образовались волны.Рыбак был в отчаянии. К несчастью, его телефон разрядился. А добраться до берега самостоятельно не представлялось возможным. Поэтому неудачливому мужчине пришлось спать прямо в лодке. И только ближе к утру на горизонте показался местный пастух. Он и позвонил спасателям.- Спасатели поисково-спасательного подразделения областной службы спасения прибыли в считанные минуты. Рыбака и его лодку доставили на берег, - сообщили в Ростовской областной службе спасения на воде.От госпитализации рыбак отказался.