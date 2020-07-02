На Дону рыбак едва не утонул, оказавшись на середине реки

В Ростовской области рыбак выпал из лодки и едва не утонул на середине реки. ЧП произошло утром 4 июля в Пролетарском районе.Местный житель приехал на реку Чепрак порыбачить. Сев в резиновую лодку, он отплыл на середину реки и забросил снасти. Внезапно его крючок зацепился за что-то, и мужчина оказался в воде. Плавсредство начало уплывать от рыбака, после чего его покинули и силы.- Рядом оказались патрулирующие спасатели, которые доставили мужчину на берег, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - «Сбежавшую» от хозяина лодку догнали по дороге к суше.Помощь медиков мужчине не понадобилась.