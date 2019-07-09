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В Ростовской области легковушка сбила ребёнка на велосипеде

В Ростовской области легковушка сбила ребёнка на велосипеде
Маленький ребёнок получил травмы в результате ДТП в Азове Ростовской области. Авария произошла 10 июля около 14 часов в переулке Академическом.

По дороге ехал 11-летний мальчик на велосипеде. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, он, выезжая на проезжую часть, не пропустил «ВАЗ-21103». Отечественным автомобилем управлял 33-летний мужчина. Он не успел среагировать и сбил ребёнка.

Маленький велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

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