В Ростовской области легковушка сбила ребёнка на велосипеде



Маленький ребёнок получил травмы в результате ДТП в Азове Ростовской области. Авария произошла 10 июля около 14 часов в переулке Академическом.



По дороге ехал 11-летний мальчик на велосипеде. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, он, выезжая на проезжую часть, не пропустил «ВАЗ-21103». Отечественным автомобилем управлял 33-летний мужчина. Он не успел среагировать и сбил ребёнка.



Маленький велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.