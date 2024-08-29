В Ростовской области женщина за рулем авто сбила 9-летнего мальчика
В городе Волгодонске Ростовской области под колеса автомобиля попал 9-летний мальчик. Происшествие случилось 28 августа.
Около 19:00 по улице Ленинградской ехала 49-летняя женщина-водитель на «Рено Сандеро». Предварительно, она не заметила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успела вовремя затормозить и сбила ребенка.
В донской Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП пострадал ребенок. Ему была оказана разовая медицинская помощь.