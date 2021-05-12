В Азове женщина на иномарке сбила ребенка

В Ростовской области женщина на иномарке сбила ребенка. Авария случилась 13 мая в городе Азове на улице Дзержинского. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Донскому региону.По информации ведомства, 8-летний мальчик решил перебежать проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В этот момент по дороге ехала женщина на "Мазде 3". Она не успела затормозить перед школьником и сбила его.В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу.