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В Азове женщина на иномарке сбила ребенка

В Азове женщина на иномарке сбила ребенка
В Ростовской области женщина на иномарке сбила ребенка. Авария случилась 13 мая в городе Азове на улице Дзержинского. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Донскому региону.

По информации ведомства, 8-летний мальчик решил перебежать проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. В этот момент по дороге ехала женщина на "Мазде 3". Она не успела затормозить перед школьником и сбила его.

В результате аварии мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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