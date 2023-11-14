Жители Западного сообщили о ночных звуках взрывов 14 ноября

Фото: Ростов ру.

Жители Западного района в Ростове сообщили о нескольких хлопках, похожих на взрывы. Грохот разбудил горожан в ночь на 14 ноября.Как сообщили жители улицы Скачкова, около 2:00 раздался первый удар. Люди вскочили с кроватей и не поняли, что произошло. Спустя еще примерно 20 минут раздались еще два мощных хлопка. У некоторых задрожали окна и сработали сигнализации на авто.Что это был за грохот, люди не поняли, но сильно испугались. Уснуть им больше не удалось. Официально о каких-либо ЧП не сообщали.