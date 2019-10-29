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На Дону 52-летняя женщина погибла в пожаре

На Дону 52-летняя женщина погибла в пожаре
В Каменске-Шахтинском при пожаре погибла 52-летняя женщина. Возгорание произошло вечером 30 октября в частном доме на улице Ватутина.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 19:24. На место выехали два пожарных расчёта. К моменту их прибытия огнём была охвачена площадь 25 квадратных метров.

Во время тушения в доме было обнаружено тело женщины. Её личность уже установлена. Погибшей оказалась 52-летняя хозяйка.
- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, - добавили в спасательном ведомстве.

В тушении были задействованы семь спасателей и две единицы техники.

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