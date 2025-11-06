Новости
В Ростовской области днем 6 ноября отменили режим беспилотной опасности

В Ростовской области днем 6 ноября отменили режим беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС пришло около 16:00.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена 6 ноября около 15:00. Жителей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Спустя час Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщила об отбое опасности беспилотной опасности в Ростовской области.

Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в этот период атака дронов была отражена в Новошахтинске.

- Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, - сообщил губернатор.
Фото: РСЧС
