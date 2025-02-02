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В Ростовской области огонь едва не уничтожил два дома

В Ростовской области огонь едва не уничтожил два дома
В Ростовской области пожары едва не уничтожили два дома. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Огонь вспыхнул 1 февраля около 15:00 в поселке Мельничном Белокалитвинского района. В доме замкнуло проводку. Пламя охватило крышу дома на площади 56 квадратов.

Еще одно происшествие случилось утром 2 февраля в Семикаракорске. В доме загорелся потолок кухни. К счастью, трое мужчин успели выбежать на улицу.

В результате пожаров пострадавших не оказалось. Однако теперь хозяев ожидает долгий ремонт.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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