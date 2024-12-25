В Ростовской области из-за короткого замыкания едва не сгорели три дома

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области три дома едва не сгорели из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Пожар случился 22 декабря в Новошахтинске. Из-за аварийной электропроводки загорелся дом на улице Виноградовых. Огонь охватил площадь около 15 квадратных метров. Около 21:15 соседи увидели клубы дыма и вызвали МЧС. Пламя тушили пять спасателей на двух спецмашинах.В тот же день происшествие случилось в поселке Новоперсиановка около 19:35. На территории домовладения на улице Полевой загорелись гараж и летняя кухня. Огонь охватил площадь в 100 квадратов. Для тушения привлекли 12 спасателей на трех автоцистернах.Из-за неисправной проводки загорелась крыша дома в поселке Орловском. Пожар произошел около 06:00 на улице Южной. Огонь тушили на площади в 80 квадратов. Для ликвидации привлекли 12 спасателей на трех спецмашинах.В результате пожаров никто не пострадал.