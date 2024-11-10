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В Аксайском районе из-за неисправной печи едва не сгорел дом

В Аксайском районе из-за неисправной печи едва не сгорел дом
В Аксайском районе из-за неисправной печи едва не сгорел дом. Инцидент случился 9 ноября около 17:00 в поселке Пчеловодном.

Владелец дома на улице Подтелкова решил разжечь огонь в печи, чтобы согреться. Но пламя вышло из печи и охватило комнату и чердак. Мужчина вызвал пожарных.

На место происшествия прибыли семь пожарных на двух специальных машинах. Они быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара — неправильное устройство печи. В доме не было противопожарной разделки в месте, где дымовая труба проходит через потолок, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по РО
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