Фото: ГУ МЧС по РО

В Аксайском районе из-за неисправной печи едва не сгорел дом. Инцидент случился 9 ноября около 17:00 в поселке Пчеловодном.Владелец дома на улице Подтелкова решил разжечь огонь в печи, чтобы согреться. Но пламя вышло из печи и охватило комнату и чердак. Мужчина вызвал пожарных.На место происшествия прибыли семь пожарных на двух специальных машинах. Они быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.Причина пожара — неправильное устройство печи. В доме не было противопожарной разделки в месте, где дымовая труба проходит через потолок, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.