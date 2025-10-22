Новости
В Ростовской области ночью 22 октября сбили беспилотники

В Ростовской области ночью 22 октября сбили беспилотники
В Ростовской области ночью 22 октября сбили беспилотники. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО успешно отразили атаку в Чертковском районе. Никто не пострадал.

На земле разрушений и пожаров не обнаружено.
