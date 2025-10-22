- К тушению пожара было привлечено восемь огнеборцев и две спецмашины, - рассказали в ведомстве.

- В ликвидации участвовало семь спасателей и три единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Два пожара в Ростовской области произошли из-за неисправности электроприборов. По информации ГУ МЧС по региону, возгорания произошли в Азовском районе.Так, 19 октября в селе Кагальник загорелся обогреватель. Огонь перекинулся на вещи и мебель. Вскоре пламя охватило 15 квадратов.К счастью, в пожаре никто не пострадал.Второе возгорание случилось в хуторе Колузаево 20 октября. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника. Огнем охватило 12 квадратов кухни и коридора.Пожилую хозяйку дома успели вовремя эвакуировать. К счастью, она не пострадала в происшествии.