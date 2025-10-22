Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Два пожара в Ростовской области произошли из-за неисправности электроприборов

Два пожара в Ростовской области произошли из-за неисправности электроприборов
Два пожара в Ростовской области произошли из-за неисправности электроприборов. По информации ГУ МЧС по региону, возгорания произошли в Азовском районе.

Так, 19 октября в селе Кагальник загорелся обогреватель. Огонь перекинулся на вещи и мебель. Вскоре пламя охватило 15 квадратов.

- К тушению пожара было привлечено восемь огнеборцев и две спецмашины, - рассказали в ведомстве.


К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Второе возгорание случилось в хуторе Колузаево 20 октября. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника. Огнем охватило 12 квадратов кухни и коридора.

- В ликвидации участвовало семь спасателей и три единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.


Пожилую хозяйку дома успели вовремя эвакуировать. К счастью, она не пострадала в происшествии.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.