В Ростовской области ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитариев

В Ростовской области абитуриенты-гуманитарии могут сдавать обязательный ЕГЭ по истории. Согласно проекту Минобрнауки РФ, который хотят запустить с 1 марта 2026 года, российским университетам предложено принимать ЕГЭ по истории при поступлении на гуманитарные специальности.Если изменения одобрят, они будут действовать до 1 сентября 2029 года. Новые требования коснутся таких направлений, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис», «Издательское дело» и других.Вузы сами должны будут определить комплект вступительных испытаний до 20 января 2026 года.Таким образом, обязательный ЕГЭ по истории появится в приемной кампании только в 2027 году.