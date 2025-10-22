Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитариев

В Ростовской области ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитариев

В Ростовской области абитуриенты-гуманитарии могут сдавать обязательный ЕГЭ по истории. Согласно проекту Минобрнауки РФ, который хотят запустить с 1 марта 2026 года, российским университетам предложено принимать ЕГЭ по истории при поступлении на гуманитарные специальности.

Если изменения одобрят, они будут действовать до 1 сентября 2029 года. Новые требования коснутся таких направлений, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Публичная политика и социальные науки», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис», «Издательское дело» и других.

Вузы сами должны будут определить комплект вступительных испытаний до 20 января 2026 года.Таким образом, обязательный ЕГЭ по истории появится в приемной кампании только в 2027 году.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.