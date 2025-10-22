Новости
В Ростовской области водителей предупредили об осадках на автодороге М-4 «Дон»

В Ростовской области водителей предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Автодоре.

Дожди также ожидаются на трассе в Тульской, Липецкой, Воронежской и Московской областях. 

По прогнозам синоптиков, 22 октября в регионе ожидается температура +6…+11 градусов, а местами - до +14 градусов. Ветер усилится до 12-14 метров в секунду.

Водителям донского региона важно не отправляться в долгую дорогу про плохом самочувствии.
Фото: Дондей
