В Ростовской области водителей предупредили об осадках на автодороге М-4 «Дон»

Фото: Дондей

В Ростовской области водителей предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Автодоре.Дожди также ожидаются на трассе в Тульской, Липецкой, Воронежской и Московской областях.По прогнозам синоптиков, 22 октября в регионе ожидается температура +6…+11 градусов, а местами - до +14 градусов. Ветер усилится до 12-14 метров в секунду.Водителям донского региона важно не отправляться в долгую дорогу про плохом самочувствии.