Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В жестком ДТП с большегрузом под Шахтами на М-4 погиб 48-летний водитель

В жестком ДТП с большегрузом под Шахтами на М-4 погиб 48-летний водитель

В районе города Шахты грузовик с поднятым кузовом стал причиной повреждения моста на трассе М-4 «Дон». Фотографии и видео с места инцидента были опубликованы в социальных сетях очевидцами.

Авария произошла рано утром 22 октября на шахтинской транспортной развязке федеральной автомагистрали. Как видно на кадрах, предоставленных свидетелями, во время движения у грузового автомобиля внезапно открылся кузов, который и зацепился верхней частью за пролет моста.

Как уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области, во время дорожных работ на тысячном километре трассы 48-летний водитель грузового авто «Шакман» протаранил балку перекрытия моста. Водитель погиб на месте происшествия.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.