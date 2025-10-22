В жестком ДТП с большегрузом под Шахтами на М-4 погиб 48-летний водитель

Фото: Соцсети

В районе города Шахты грузовик с поднятым кузовом стал причиной повреждения моста на трассе М-4 «Дон». Фотографии и видео с места инцидента были опубликованы в социальных сетях очевидцами.Авария произошла рано утром 22 октября на шахтинской транспортной развязке федеральной автомагистрали. Как видно на кадрах, предоставленных свидетелями, во время движения у грузового автомобиля внезапно открылся кузов, который и зацепился верхней частью за пролет моста.Как уточнили в Госавтоинспекции Ростовской области, во время дорожных работ на тысячном километре трассы 48-летний водитель грузового авто «Шакман» протаранил балку перекрытия моста. Водитель погиб на месте происшествия.