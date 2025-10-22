Бизнесмена и депутата Гордумы Батайска Олега Никитченко задержали
В Ростовской области задержан предприниматель и депутат городской думы Батайска Олег Никитченко. Как сообщает источник портала DonDay, против депутата возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе в его ломе и в городской администрации были произведены обыски, после чего последовал арест. Согласно информации, предоставленной источником портала, вместе с Олегом Никитченко были задержаны еще два сотрудника, находившиеся у него в подчинении.
Олег Никитченко родился в Ростове-на-Дону в 1975 году в семье, состоящей из служащих. Его юность прошла в городе Батайске, куда его семья переехала из Ростова в его детстве. Закончил обучение в средней школе №7 в 1992 году.
После окончания школы он поступил в Новочеркасское высшее военное училище связи. Однако, после года обучения, он решил сменить направление и перевелся в Ростовский институт народного хозяйства (РИНХ).
С октября 2024 года он занимает должность директора центрального рынка в Батайске. Помимо этого, предприниматель третий раз подряд занимает пост депутата Городской думы Батайска, представляя избирательный округ №10 от партии «Единая Россия». Впервые он был избран в Гордуму в 2014 году, затем в 2019 году и был переизбран на новый срок в 2024 году.
Предполагается, что причиной уголовного преследования стали проверки, проводившиеся на центральном рынке Батайска. Следует напомнить, что в середине октября на данном рынке, руководителем которого является Никитченко, были проведены инспекции.
Правоохранительные органы осуществляли контроль документации у торговцев и администрации рынка. В ходе мероприятий был частично ограничен доступ посетителей к некоторым секциям, и ряд торговых мест временно прекратил свою деятельность.