В Ростовской области сбили 12 беспилотников

В пяти районах Ростовской области уничтожили беспилотники. Всего силами ПВО отразили атаку 12 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотные летательные аппараты уничтожили в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.
Таким образом, в Чертковском районе вспыхнула трава. А в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве установили два очага низового пожара.

- Из людей никто не пострадал, - сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
