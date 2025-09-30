В Ростовской области сбили 12 беспилотников
В пяти районах Ростовской области уничтожили беспилотники. Всего силами ПВО отразили атаку 12 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотные летательные аппараты уничтожили в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах.
Таким образом, в Чертковском районе вспыхнула трава. А в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве установили два очага низового пожара.
- Из людей никто не пострадал, - сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.