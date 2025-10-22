В Ростове вновь реализуют за 46 млн рублей старинный особняк ОКН

Фото: Авито

В Ростове выставлен на торги старинный особняк, возраст которого насчитывает 100 лет, за 46 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже вновь активировалось на популярном интернет-ресурсе в середине октября.Указанный особняк, датируемый 1917 годом, находится в Пролетарском районе, в исторической части Нахичевани, по адресу улица Мясникова, 25. Это дом М. Солопова, известный тем, что в нем останавливался знаменитый армянский актер В.Папазян.С 1998 года это здание официально признано объектом культурного наследия России, имеющим региональное значение.Архитектурный стиль дома – эклектика с элементами неоренессанса, что характерно для застройки городов на рубеже XIX и XX веков. Фасад отличается асимметрией и обилием декоративных деталей. Подчеркнут главный вход массивным портиком с фронтоном, который поддерживают внушительные пилястры, а арочный проем украшен лепными элементами. Левая часть дома выделяется круглой башней, увенчанной куполом с чешуйчатой кровлей.Согласно информации от продавца, общая площадь особняка составляет 374 квадратных метра, а земельный участок – восемь соток. Высота потолков начинается от 3,5 метров, сохранены оригинальная лепнина и старинные детали интерьера. В объявлении также указано наличие двух подвальных помещений.Важно отметить, что этот вековой особняк безуспешно пытаются продать уже более четырех лет. Впервые попытка продажи была предпринята в 2021 году по цене 24,9 миллиона рублей. За прошедшее время стоимость объекта увеличилась примерно в два раза.