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В Ростовской области мужчину госпитализировали с ножевым ранением в грудь

В Ростовской области мужчину госпитализировали с ножевым ранением в грудь
В Ростовской области мужчина попал в больницу с ножевым ранением в грудь. Происшествие случилось в Азове 2 октября.

Причиной всему стала ссора двух возлюбленных. По словам собственного источника Rostov.ru, утром между мужчиной и его второй половинкой завязалась ссора. Не ограничившись словами, пара стала драться. В ходе конфликта девушка схватила кухонный нож и ударил им возлюбленного в грудь.

Вскоре на место прибыли медики. Они доставили пострадавшего в больницу, где ему провели операцию. Известно, что ему около 30 лет. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что к ним поступала информация об инциденте. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.

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