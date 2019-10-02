В Ростовской области мужчину госпитализировали с ножевым ранением в грудь



В Ростовской области мужчина попал в больницу с ножевым ранением в грудь. Происшествие случилось в Азове 2 октября.



Причиной всему стала ссора двух возлюбленных. По словам собственного источника Rostov.ru, утром между мужчиной и его второй половинкой завязалась ссора. Не ограничившись словами, пара стала драться. В ходе конфликта девушка схватила кухонный нож и ударил им возлюбленного в грудь.



Вскоре на место прибыли медики. Они доставили пострадавшего в больницу, где ему провели операцию. Известно, что ему около 30 лет. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.



В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что к ним поступала информация об инциденте. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.