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Жительница Ростовской области ранила ножом в грудь возлюбленного

Жительница Ростовской области ранила ножом в грудь возлюбленного
В Ростовской области ссора между возлюбленными завершилась ножевым ранением. Случай произошёл в Тарасовском районе.

Скандал между местной жительницей и её возлюбленным произошёл во время застолья. Приревновав жениха, женщина стала шумно выяснять отношения. Перебранкой дело не закончилось, и ревнивица схватилась за нож. Она ударила 35-летнего мужчину в грудь, пишет DonDay.ru.

Ранение было достаточно глубоким, но, к счастью, лезвие прошло мимо сердца. Однако нож проткнул лёгкое. Пострадавшему провели сложную операцию. Через 10 дней интенсивного лечения пациенту стало лучше.

Добавим, что поступок женщины остался безнаказанным. Жених простил её и не стал писать заявление в полицию.

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