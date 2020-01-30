Жительница Ростовской области ранила ножом в грудь возлюбленного



В Ростовской области ссора между возлюбленными завершилась ножевым ранением. Случай произошёл в Тарасовском районе.



Скандал между местной жительницей и её возлюбленным произошёл во время застолья. Приревновав жениха, женщина стала шумно выяснять отношения. Перебранкой дело не закончилось, и ревнивица схватилась за нож. Она ударила 35-летнего мужчину в грудь, пишет DonDay.ru.



Ранение было достаточно глубоким, но, к счастью, лезвие прошло мимо сердца. Однако нож проткнул лёгкое. Пострадавшему провели сложную операцию. Через 10 дней интенсивного лечения пациенту стало лучше.



Добавим, что поступок женщины остался безнаказанным. Жених простил её и не стал писать заявление в полицию.