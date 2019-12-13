В Азове местного жителя госпитализировали с ножевым ранением



Мужчина в Ростовской области получил ножевое ранение. Жителя Азова доставили в больницу в ночь на 16 декабря. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru.



Пострадавшего экстренно доставили в отделение травматологии ЦГБ. У него диагностировали проникающее ножевое ранение в грудь. Врачи провели пациенту операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает. На вид мужчине — 30-35 лет. Сейчас он находится под присмотром специалистов.



В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.