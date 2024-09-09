В Ростовской области мужчина из ревности зарезал экс-возлюбленную

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В Новошахтинске 41-летний мужчина предстанет перед судом. Его обвиняют по статье «Убийство».По данным следствия, трагедия случилась в апреле 2024 года. В тот день мужчина нагрянул к бывшей возлюбленной в магазин, где она работала. Он устроил сцену ревности и напал на нее. Мужчина несколько раз ударил ее ножом в область груди.Посетители вызвали продавцу «скорую». Врачи пытались спасти женщину, однако раны оказались несовместимы с жизнью.- В ходе следствия фигурант полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.